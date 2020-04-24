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Проект: В регионах

В Волгоградской области в сентябре откроется новая школа

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
К новому учебному году в поселке Степной Волгоградской области достроят школу на 500 мест. Подрядная организация уже завершила общестроительные и отделочные работы. Высадили более 150 деревьев и кустарников, озеленение продолжается. На стадионе укладывают искусственное покрытие.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в течение ближайших недель объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Пока в школе устанавливают технологическое оборудование, идет наладка лифт.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Новое образовательное учреждение включает в себя 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, столовую, кабинеты черчения и рисования, информатики, робототехники, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотеку, обеспеченную широкополосным доступом в интернет и мультимедийной системой. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. За отопление отвечает автономная газовая котельная.

Реализация приоритетного регионального проекта находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова, который неоднократно выезжал на место строительства. За шесть лет в регионе построили с нуля и реконструировали 57 детских садов, ввели три школы, в том числе впервые с советских времен - сразу две на тысячу мест. В рамках губернаторской программы по улучшению материально-технической базы в этом году в 574 учреждениях заменят старые окна на современные пластиковые.

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