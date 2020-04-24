Видео: В Краснодаре при взрыве в жилом доме погиб мужчина

В столице Кубани сегодня днем произошел пожар со взрывом газа в шестиэтажном доме на улице переулок Ленинский, расположенном недалеко от центра города. Во время ЧП погиб 68 летний мужчина.

В оперативных службах региона эту версию пока не подтверждают, хотя, по словам очевидцев, взрыв (судя по всему, газового баллона) был такой силы, что вылетели стекла в соседних квартирах.

- Сообщение о пожаре поступило в спасательный гарнизон в 13.55, по прибытии первого подразделения было установлено, что загорание произошло на четвертом этаже дома на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14.25 огонь удалось потушить, было эвакуировано 35 человек.