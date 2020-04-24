Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД задержали с поличным 38-летнего предпринимателя, который пытался наладить в Пролетарском районе города торговлю спецпропусками для передвижения во время самоизоляции. Так называемый мультипаспорт бизнесмен оценил в девять тысяч рублей.

Как сообщает МВД России, бланки с голографическими марками злоумышленник получил по фиктивной заявке в администрацию города. Объявление о продаже было размещено в социальных сетях. Одними из первых на него отреагировали сотрудники полиции, которые задержали торговца документами сразу после передачи денег.

"В ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружены и изъяты бланк разрешения с внесенными анкетными данными покупателя, 11 незаполненных бланков, а также деньги", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК России - "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа".