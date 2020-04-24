Волгоградские школы для пациентов перешли в онлайн-режим

В Волгоградской области, как и в большинстве регионов, действуют курсы для будущих и молодых мам, ведутся консультации по некоторым болезням. В нынешних условиях эта работа не прекратилась, но изменила форму.

Ведущие клиники организовали прямые эфиры и видеоуроки от узких специалистов. Жители могут дистанционно получить ответы на интересующие вопросы о здоровье.

По сведениям облздрава, удаленное общение проходит на информационных ресурсах и страницах медицинских организаций в соцсетях. Так, Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 перевел на дистанционный режим школу "Мамия". Удаленно проводит занятия для беременных и женская консультация клинической больницы №5.

Клиническая больница скорой медицинской помощи №25 проводит на своих страницах в социальных сетях прямые эфиры с психологом, который помогает людям справиться с эмоциональным напряжением и тревогой, а также найти ресурсы для саморазвития. Для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и их родственников действует онлайн "Школа инсульта".

Городская детская поликлиника №2 проводит удаленные занятия для родителей детей-инвалидов. На официальных страницах Волгоградской областной детской клинической больницы в соцсетях выходит специальная рубрика "Советы психолога", в которой рассказывается об организации детского и семейного досуга в период самоизоляции.

В онлайн-режим перевели и единственную в регионе "Школу диабета". Обучение самих медицинских работников тоже проходят в формате вебинаров.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, с диагностикой коронавирусной инфекции волгоградским медикам помогают ведущие федеральные специалисты. В городе работают три дистанционных центра. За прошлую неделю, например, прошло 14 консультаций со столичными центрами.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.