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24.04.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волгоградские школы для пациентов перешли в онлайн-режим

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгоградской области, как и в большинстве регионов, действуют курсы для будущих и молодых мам, ведутся консультации по некоторым болезням. В нынешних условиях эта работа не прекратилась, но изменила форму.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Ведущие клиники организовали прямые эфиры и видеоуроки от узких специалистов. Жители могут дистанционно получить ответы на интересующие вопросы о здоровье.

По сведениям облздрава, удаленное общение проходит на информационных ресурсах и страницах медицинских организаций в соцсетях. Так, Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 перевел на дистанционный режим школу "Мамия". Удаленно проводит занятия для беременных и женская консультация клинической больницы №5.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как помочь окружающим во время коронавируса

Клиническая больница скорой медицинской помощи №25 проводит на своих страницах в социальных сетях прямые эфиры с психологом, который помогает людям справиться с эмоциональным напряжением и тревогой, а также найти ресурсы для саморазвития. Для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и их родственников действует онлайн "Школа инсульта".

Городская детская поликлиника №2 проводит удаленные занятия для родителей детей-инвалидов. На официальных страницах Волгоградской областной детской клинической больницы в соцсетях выходит специальная рубрика "Советы психолога", в которой рассказывается об организации детского и семейного досуга в период самоизоляции.

В онлайн-режим перевели и единственную в регионе "Школу диабета". Обучение самих медицинских работников тоже проходят в формате вебинаров.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, с диагностикой коронавирусной инфекции волгоградским медикам помогают ведущие федеральные специалисты. В городе работают три дистанционных центра. За прошлую неделю, например, прошло 14 консультаций со столичными центрами.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область COVID-19. Мы справимся!

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