Волонтеры Волгограда приносят пенсионерам продукты на дом

Каждый день в волгоградском штабе волонтеров начинается с измерения температуры и инструктажа. Студенты и горожане более старшего возраста, у которых во время самоизоляции появилось свободное время, оказывают помощь старикам и инвалидам, которым тяжело самим ходить в магазин. Между прочим, волонтерство - это легальная возможность передвигаться по улицам, совершая при этом добрые дела.

- Сначала начинали студенты медицинского университета, но сейчас у нас абсолютно разные жители от 18 до 50 лет без хронических заболеваний дыхательной системы. Допуском к работе является онлайн-сертификат, - объясняет региональный координатор волонтеров-медиков Виктория Браткова. - Пропуск действителен на тот день, когда человек занимается этой деятельностью. Поэтому никаких проблем с законом быть не может. Это QR-код, который приходит на почту, указанную при регистрации.

Обычно рабочий день волонтера заканчивается часа в два. Хотя бывают и более длинные смены, особенно если выезды на дальние расстояния. Все-таки Волгоград очень длинный город. Администрация региона выделила для волонтерского штаба пять автомобилей, но иногда этого не хватает. Максимальное количество заявок на день достигало 180. Чтобы успеть обеспечить всех, привлекают также добровольцев с личным транспортом. Уже десять волгоградцев откликнулись на призыв подвезти волонтеров.

- Вообще я инструктор в автошколе. В данный момент не работаю, есть время. По телевизору узнал информацию, позвонил и спросил, нужна ли моя помощь, - рассказывает водитель Павел Самодайкин. - Моя миссия - доставить волонтеров по адресу. Если есть возможность помочь, я всегда это делаю. Как родители в детстве учили: относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Иногда бывает тяжело. Ездили в отдаленный поселок, накатали 180 километров.

Сначала бригада из двух человек приходит домой к маломобильным гражданам за деньгами и списком продуктов, потом они идут в магазин. Есть и другая схема, когда, например, дети стариков переводят волонтерам нужную сумму на счет. Были случаи, когда пенсионеры заказывали по 30 килограммов картошки, просто желая воспользоваться молодежью фактически как грузчиками. Такие заказы не принимаются. Речь не о запасах на полгода, а о самом необходимом. Лимит - 10 килограммов.

- Я волонтерствую уже третью неделю. Почти каждый день работаю. Были и встречи с асоциальными элементами, но мы на это не обращаем внимание. В день в среднем шесть-семь выездов. В основном просят купить продукты, лекарства и оплатить услуги ЖКХ, - отметил студент Эрик Овсепян.

Иногда люди даже за свой счет делают покупки для малообеспеченных земляков. Например, члены клуба смешанных единоборств скинулись, чтобы поддержать самых нуждающихся.

- Эта акция носит патриотический характер. Нам всем следует быть добрее и отзывчивее друг к другу, сплотиться. У нас и лозунг команды такой: "Единство народа - сильная Россия". В основном помогаем людям пенсионного возраста, маломобильным гражданам, - говорит спортсмен Абдул Асдиев. - Иногда ощущение, что им больше нужно просто доброе слово. Но многие, действительно, не могут обеспечить себя самым необходимым. В трудную минуту сильные люди должны себя проявить, а волонтеры сильные.

И вот парни с пакетами уже у дверей квартиры. Открывает хозяйка Нина Воробьева. Волонтеры, естественно, в масках и перчатках. Пакеты ставят у порога, внутрь не заходят. Все по инструкции.

- Когда я узнала, что есть возможность попросить ребят о помощи, то решила попробовать. Я очень довольна, что мне все привезли. Самой было бы тяжело, - сказала пенсионерка.

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