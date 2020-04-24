Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии

В городе Новокубанске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы за участие в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в апреле 2016 года девушка выехала в Сирийскую Арабскую Республику. Установлено, что она прошла обучение в лагере боевиков, в котором получила знания и практические навыки обращения с оружием и взрывными устройствами. После этого девушка добровольно вступила в террористическую организацию и принимала участие в ее деятельности вплоть до января 2018 года.

"Вместе с тем обвиняемая Виктория Симоненко скрывается от сотрудников органов предварительного следствия, в отношении нее суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Девушка объявлена в международный розыск", - сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного преступления и местонахождение обвиняемой. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ЦПЭ ГУ МВД РФ по краю.

Кстати

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, следствие просит сообщить об этом по телефону 8 (86195) 3-02-18 или 02.