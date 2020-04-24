Югорчанина накажут за срывание ограничительных лент на детской площадке

Жителю Сургута грозит штраф за нарушение режима самоизоляции. Мужчина снимал на видео, как ходит ночью по детской площадке и разрезает ограничительные ленты.

Видео появилось накануне в соцсетях. Личность мужчины уже установили, его вызвали в полицию для объяснений и в отношении него составили административный протокол за невыполнение правил повеления при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. (статья 20.6.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

37-летний житель на камеру объяснил сотруднику МВД свое поведение: на ограничители ему пожаловались жители дома, он посчитал, что нельзя запрещать детям гулять, и решил таким образом восстановить справедливость. А про режим самоизоляции и карантин он якобы не слышал.

При этом он заявил: "Заставили сидеть в будках. Ладно нас, но детей-то за что?". Еще он добавил, что кислород для детей - единственный источник здоровья.

Между тем, по информации оперштаба на утро 24 апреля, в регионе 215 случаев заболевания коронавирусом. Из больниц уже выписано 44 человека, одна женщина скончалась.