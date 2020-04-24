На Урале разработали полезные для иммунитета сыры и йогурты

Научные сотрудники УрФУ разработали витаминные продукты: сыры и йогурты с биологически активными веществами. Ученые планируют производить их на базе создаваемого сейчас в вузе центра биотрансфармационных технологий.

В состав молочных продуктов будут входить витамин D и ресвератрол - эти вещества по аналогии с противовирусной терапией помогают предотвратить различные заболевания. При этом йогурт будет содержать еще комплекс витаминов группы В и экстракты водорослей Северного моря, богатых йодом и минералами. Этот проект уже поддержал Российский научный фонд.

- Нам предстоит установить взаимосвязи между составом продуктов и их полезными свойствами. Испытания пройдут на экспериментальных моделях животных в Санкт-Петербургском национальном медицинском исследовательском центре онкологии, который также участвует в гранте фонда, - поясняет руководитель научного проекта, профессор кафедры технологии органического синтеза УрФУ Елена Ковалева.

С пищей микроорганизмы лучше усваиваются, по словам экспертов, тем более проводить такую вкусную профилактику гораздо интереснее, чем просто пить витамины. После всех исследований уральские ученые собираются открыть производство новых функциональных продуктов и сотрудничать с другими предприятиями пищевой индустрии.