В Югре многодетным семьям выплатят по 35 тысяч рублей

Многодетным семьям региона предоставили право часть средств регионального семейного капитала, а именно 35 тысяч рублей, направить на те цели, которые они сами посчитают для себя нужными.

Напомним, право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. С этого года сумма югорского семейного капитала увеличена до 150 тысяч рублей.

Решение правительства Югры расширить направления использования югорского семейного капитала вызвано тем, что сейчас, в период пандемии, эти средства могут оказаться куда нужнее, чем вложения в жилье, образование или медицинское обслуживание. То есть те цели, на которые можно было направить материнский капитал изначально.

Решение о выплате 35 тысяч из средств маткапитала было принято сегодня, 24 апреля, в ходе очередного заседания правительства, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как отметила директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева, обеспечение дополнительной социальной поддержки многодетных семей в складывающихся тяжелых условиях - это долг властей региона.

- Надеемся, это поможет семьям, имеющим детей пережить период пандемии, - резюмировала Тереза Пономарева.

Как подчеркивают власти региона, деньги можно потратить по своему усмотрению.

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