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24.04.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени разработают инструмент прогнозирования пандемии

Текст: Екатерина Призова
Тюменские ученые разрабатывают инструмент для прогнозирования того, как инфекция распространяется по миру.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Идея состоит в анализе статистики по разным странам и регионам с возможностью прогноза, пояснили в ТюмГУ агентству РИА Новости. В ближайших планах исследователей - реализовать модель процесса с учетом таких параметров как карантинные меры, процент зараженных людей, экономические индексы.

Как отметил специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, замдиректора по развитию X-BIO ТюмГУ Николай Дурманов, моделирование эпидемических процессов очень важно в условиях распространения коронавируса.

Фото: iStock
В Тюмени COVID-19 будут диагностировать с помощью компьютерной томографии

У аналитиков, по их же признанию, нет времени собирать рутинным образом статистику. Важно решить, какая информация должна быть учтена. В расчет берется плотность населения, мобильность, заразность инфекции, инкубационный период, медучреждения и уровень их оснащенности - все это в совокупности должно предсказывать развитие событий.

Чтобы модель была эффективной, она должна учитывать не только математическую составляющую и генетическую неоднородность популяции, но и такие, казалось бы, ненаучные факторы, как семейные и культурные традиции (например, посещение старших членов семьи, расстояние, на котором людям комфортно разговаривать и так далее.

Одна из задач ученых - найти баланс: если оставить людей слишком надолго в четырех стенах - это ударит по психике и экономике, если преждевременно закончить карантин - это может привести ко второй волне инфекции.

"Как выяснить, развился ли популяционный иммунитет, где он развился, насколько равномерно, как долго прятать особо чувствительный контингент от эпидемиологических невзгод, какую вакцину применять, кого вакцинируем сначала? На все эти вопросы поможет ответить разработка университета", - говорит Николай Дурманов.

Кстати

Ранее исследователи ТюмГУ рассказали о результатах любопытного: какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусного заболевания у человека. Это открытие позволит выпустить генетические COVID-тесты и в будущем "прицельно" применять вакцины от вируса.

Ученые взяли 160 вариантов иммунных генов, разбили на 309 тысяч кусочков коронавирус и выяснили, какие варианты иммунных генов обеспечивают бессимптомное течение болезни. Как отметил Николай Дурманов, клад генетической составляющей в то, по какому пути пойдет болезнь, 50 процентов. Остальные факторы - это наличие сопутствующих заболеваний, условия жизни пациента и тому подобное

По идее открытие тюменцев позволит выпустить генетические COVID-тесты и в будущем прицельно применять вакцины от вируса.

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