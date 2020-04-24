Республика Сербская благодарна России за помощь в борьбе с COVID-19

Сводный отряд специалистов РХБ защиты министерства обороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Российские военные специалисты провели в Республике Сербской (РС) комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 населенных пунктах, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине, - подчеркивают в Минобороны РФ. - В том числе обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах".

Президент РС Желька Цвиянович на торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила командиру сводного отряда полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской".

Напомним, что 9 апреля 2020 года по поручению Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Республику Сербскую помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Уже на следующий день 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники были переброшены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Стоит особо отметить, что сербские лидеры из Боснии и Герцеговины, встречавшие 10 апреля россиян в аэропорту Баня-Луки, не скрывали своих положительных эмоций, подчеркивая значимость для Республики Сербской братской поддержки из России. "Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания", - указывала президент РС. В свою очередь, член Президиума БиГ Милорад Додик обращал внимание на то, что Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. "Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь", - говорил политик.

Кроме того, свою благодарность "братской России" за неоценимую помощь выразили НПО "Восточная альтернатива" и "Сербское народное движение - выбор за нами".

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.