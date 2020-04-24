Ритейлеры вдвое увеличили число новых покупателей через интернет

В 2020 году объем российского рынка e-grocery - продажи товаров повседневного спроса по интернету - может увеличиться на 150% в соотношении с показателями прошлого года. Тогда прирост, в зависимости от категории товара, составлял 50-60%. Об этом заявил руководитель направления онлайн-ритейла компании Nielsen Александр Шуркаев, выступая на международном форуме по онлайн-ритейлу International Digital Retail Forum-2020.

Взрывной рост числа посетителей на интернет-площадках крупные ритейлеры зафиксировали еще в марте - в некоторых случаях этот показатель увеличился вдвое. Многим на ходу пришлось перестраиваться на новый, более оперативный режим работы - расширять штат сборщиков товаров, курьеров, водителей, а также обновлять сайты и приложения.

Скорость стала одним из ключевых факторов, говорит управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Юлия Никитина. Компания за неделю подготовила новую идею, а затем оперативно воплотила ее в жизнь, расширив перечень категорий товаров для продажи. Под этот проект была запущена бесконтактная доставка заказов. Число новых клиентов, в том числе благодаря запуску проекта, увеличилось вдвое.

Такой же прирост по количеству новых покупателей по итогам марта и у интернет-магазина Ozon. "В апреле каждый третий такой покупатель совершил повторные заказы", - отметила заместитель генерального директора по связям компании Мария Заикина. То есть у людей начинает формироваться новая привычка - приобретать через онлайн, причем не разово, а постоянно.

Рост доли активных покупателей зафиксировали и в AliExpress. По словам директора по развитию Дмитрия Селихова, еще до пандемии компания нарастила логистические мощности. Сама доставка и прежде была бесконтактной. "Поэтому все вещи, которые могли отталкивать покупателей в онлайн, были решены еще до кризиса", - сказал Селихов.

В goods.ru до пандемии начали развивать проект по сотрудничеству с розничными сетями, когда заказанный онлайн-товар можно было забрать в ближайшей от местонахождения торговой точке. В этом плане коллаборация онлайн и офлайн ритейлеров становится еще одним трендом. Одним из перспективных направлений может стать сотрудничество онлайн-площадок с IT-компаниями. Как вариант на перспективу - возможность доставлять товары и продукты на дом при помощи беспилотников. Такая система уже применяется в Китае.

По словам директора по трансформации бизнеса российского офиса Publicis Groupe Юлии Удовенко, ситуация с пандемией скорректирует привычки россиян. Будет расти запрос на возможность купить, забрать товар рядом с жильем. Поэтому по прогнозам, будут востребованы такие форматы, как вендинговые аппараты в подъездах и магазины категории "у дома".

С ростом объемов онлайн-торговли будут меняться и подходы к сервису. Эксперты считают, что магазины перестанут предлагать "кота в мешке". То есть у покупателей появится возможность рассмотреть товар, оценить его габариты онлайн так, как если бы это происходило в обычном магазине. Добиться подобного эффекта удастся за счет небольших видео, создания 3D-моделей, использования дополненной реальности в профилях товаров, приводит примеры генеральный директор digital-агентства 24TTL Юрий Шишкин. Некоторые интернет-магазины уже начали воплощать подобные идеи. Среди примеров - онлайн-примерочные. Именно за такими технологиями и по другим группам товаров - будущее. Их внедрение увеличит число покупок через онлайн.