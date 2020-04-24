"Ролан Гаррос" перенесли еще на неделю

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису, которые уже изменили традиционные сроки проведения "Ролан Гаррос" из-за пандемии коронавируса, решили перенести турнир еще на неделю. Об этом сообщают французские СМИ.

О первом переносе было объявлено в середине марта. Грунтовый "Большой шлем", который обычно проходит в конце весны (с 25 мая по 7 июня), должен был состояться с 20 сентября по 4 октября. Тогда к организаторам, принявшим решение чуть ли не в одностороннем порядке, даже возникли претензии со стороны игроков и представителей ATP и WTA.

На этот раз все было согласовано, проведены консультации с ATP и WTA. Новые сроки - 27 сентября - 11 октября. При таком раскладе у теннисистов будет возможность восстановиться после Открытого чемпионата США, который планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

После этих изменений от "Ролан Гаррос" освобождается неделя, которую занимают турниры в Санкт-Петербурге, Метце, Гуанчжоу, Сеуле и Токио, а также Кубок Лэйвера. Правда, он уже был перенесен на 2021 год. На новые даты накладываются турниры в Пекине и Токио.

Судьба грунтовых турниров в Мадриде и Риме, которые проходили в преддверии "Ролан Гаррос", пока не ясна.