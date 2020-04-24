Роспотребнадзор научит, как стричь во время пандемии

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии, хотя в большинстве регионов предприятия бытового обслуживания населения - парикмахерские, ателье, химчистки и т.д. - пока не работают. Но, по словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, рекомендации подготовлены ведомством "на опережение".

"Мы сделали это для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся в целом мире новой коронавирусной инфекции", - заявила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В письме ведомства содержатся рекомендации не только для парикмахерских, но и других предприятий малого бизнеса, занимающегося обслуживанием населения - прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье. Перед открытием любого из них нужно будет провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств "по вирусному режиму". А также организовать ежедневные проверки сотрудников перед началом рабочей смены и во время рабочего дня с измерением (бесконтактным термометром) температуры тела каждого работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ.

От работы также рекомендуется временно отстранить лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и т.д.). А у входа в каждое предприятие по оказанию услуг необходимо организовать для посетителей место обработки рук антисептиками.

Роспотребнадзор также требует безусловного запрета на вход в помещения сервисных предприятий "лиц, не связанных с их деятельностью", и максимально возможного ограничения контактов между работниками и между клиентами. А еще - отказаться от угощения посетителей чаем или кофе.