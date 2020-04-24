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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор научит, как стричь во время пандемии

Текст: Александр Проценко
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии, хотя в большинстве регионов предприятия бытового обслуживания населения - парикмахерские, ателье, химчистки и т.д. - пока не работают. Но, по словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, рекомендации подготовлены ведомством "на опережение".

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"Мы сделали это для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся в целом мире новой коронавирусной инфекции", - заявила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В письме ведомства содержатся рекомендации не только для парикмахерских, но и других предприятий малого бизнеса, занимающегося обслуживанием населения - прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье. Перед открытием любого из них нужно будет провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств "по вирусному режиму". А также организовать ежедневные проверки сотрудников перед началом рабочей смены и во время рабочего дня с измерением (бесконтактным термометром) температуры тела каждого работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ.

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От работы также рекомендуется временно отстранить лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и т.д.). А у входа в каждое предприятие по оказанию услуг необходимо организовать для посетителей место обработки рук антисептиками.

Роспотребнадзор также требует безусловного запрета на вход в помещения сервисных предприятий "лиц, не связанных с их деятельностью", и максимально возможного ограничения контактов между работниками и между клиентами. А еще - отказаться от угощения посетителей чаем или кофе.

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