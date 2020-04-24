Роспотребнадзор рассказал о безопасной доставке еды на дом

В рекомендациях подробно описано на что необходимо обращать внимание потребителю, прежде чем заказать еду через интернет или по телефону. В частности, на интернет-странице должна быть размещена информация не только о продавце (исполнителе заказа), но и о владельце агрегатора. В ведомстве указывают, что Закон о защите прав потребителей, разделяет ответственность продавца (исполнителя) и владельца агрегатора.

"Курьеры должны надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке", - подчеркивается в сообщении.

При получении заказа, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на наличие информации на блюдах, таких как фирменное наименование (наименование), способ приготовление, состав основных рецептурных компонентов; сведения о массе (объеме) порции; пищевой ценности и т.д.

При получении заказа рекомендуется соблюдать специальные правила безопасности. В частности, оплачивать заказ бесконтактным способом, при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или после совершения оплаты вымыть руки с мылом и протереть дезинфицирующим средством.

"Вручая заказ курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону", - подчеркивается в сообщении.