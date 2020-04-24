В начале пандемии и до начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, ситуация на рынке труда была стабильная, а основные показатели демонстрировали позитивную динамику. Такие выводы следуют из отчета Росстата об уровнях занятости и безработицы в марте 2020 года.

"Уровень участия в рабочей силе, то есть соотношение числа тех, кто имеет занятие, приносящее им доход, или ищет работу, к численности населения в возрасте 15 лет и старше, в марте был на уровне 62 процента, - сообщили в Росстате. - Уровень занятости - 59,1 процента, уровень безработицы - 4,7 процента, что соответствует 3,49 млн безработных граждан".

При этом уровень безработицы оставался в пределах 4,6-4,7 процента в течение предыдущих 15 месяцев, выдавая краткие экстремумы: в январе 2019 года он подскочил до 4,9 процента, а к августу того же года сократился до 4,3 процента, добавили в статистическом ведомстве. При этом оговорились, что при изучении занятости и безработицы они используют методологию Международной организации труда, определяя в качестве безработных тех, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

"Ситуация марта совершенно не показательна, рынок труда обладает достаточно высокой инерцией и он просто еще не успел к тому моменту среагировать на происходящее в стране и в мире, - комментирует опубликованные данные директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Но при всех трудностях уровень безработицы у нас вряд ли поднимется выше 8-9 процентов. Люди, оставшиеся без официальной работы, зачастую предпочитают искать заработки в неформальном секторе, полагая, что так их доход все равно будет выше, чем пособие по безработице от центра занятости населения".

Как выяснил Росстат, в марте заметно сократилась сельская безработица - этот показатель опустился до 6,5 процента, тогда как год назад он составлял 7,5 процента, а еще в декабре - 6,9 процента. Также снизилась безработица среди молодежи от 19 до 25 лет. В марте 2020 года этот показатель оказался равен 11,7 процента, тогда как год назад составлял 14,9 процента. При этом чуть ухудшились показали двух взрослых групп населения. В возрасте 30-34 года безработных стало 4,8 процента вместо 4,1 процента годом ранее. А среди тех, кому от 35 до 39 лет, этот показатель составил 4,2 процента вместо 3,6 процента в базовом периоде.