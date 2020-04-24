Ростуризм предложил ввести мультивизы для иностранцев

Ростуризм предложил вести в России многократные визы сроком до 5 лет, сообщили в ведомстве. "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - заявили в ведомстве.

Как пояснил источник "РГ" в Ростуризме, Россия должна выйти на мировой рынок с конкурентоспособным туристским продуктом, сразу после открытия границ. Гибкая и современная визовая система является одним из важнейших компонентов турпродукта.

Также в Ростуризме предлагают проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз c максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смогли приехать в Россию по ранее выданным визам.

Ростуризм кроме того предлагает в ближайшее время возобновить предварительный прием документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях России за рубежом, чтобы туристы уже могли планировать свои будущие поездки в Россию.

Также предлагается расширить безвизовый режим, распространив его на транзитных пассажиров воздушных судов при наличии авиабилета с подтвержденной датой вылета из аэропорта прибытия на 72 часа. Примером могут служить такие страны, как Китай, Сингапур, Дубай. Также безвизовый режим, по мнению Ростуризма, может быть предоставлен в течение 24 часов пассажирам морских круизных судов при возможности въезда в Россию и выезда из нее иными видами транспорта и некоторым другим категориям туристов.

"Туризм в экономике России - одна из немногих несырьевых отраслей, которая генерирует экспортную выручку, сравнимую, к примеру, с экспортом вооружений, леса и ряда других сырьевых ресурсов. Упрощение визовых формальностей - это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20-30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 года", - приводит пресс-служба Ростуризма слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.