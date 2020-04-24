Рыбакам отменили плановые проверки

Новости

Девичья мумия XVII династии фараонов найдена в Луксоре 16:23
Новосибирские хирурги удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль 16:16
Миллион семей получили выплаты на детей младше трех лет 16:12
Путин предложил направить еще 7 млрд рублей на льготное автокредитование 16:11
Набиуллина оценила вероятность стагфляции в России 16:11
Ученые по посуде узнали о кулинарных предпочтениях древних людей 16:11
В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19 16:03
Банк России спрогнозировал уровень цен на нефть 16:01
Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу 16:00
Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер 15:57
В Ростове скончался первый пациент с COVID-19 15:56
В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета 15:55
Попова: Ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 достигло почти 150 тысяч 15:55
Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда" 15:55
Видео: В Краснодаре при взрыве в жилом доме погиб мужчина 15:54
На Урале разработали полезные для иммунитета сыры и йогурты 15:54
Набиуллина дала прогноз по уровню снижения экономики в 2020 году 15:53
В Архангельской области запустили флэшмоб "Моя Георгиевская ленточка" 15:52
В Петербурге скончался физик-теоретик Дмитрий Варшалович 15:48
Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора 15:46
Самая дорогая машина в истории зарегистрирована в России 15:46
Футболисты сборной России поблагодарили медработников 15:42
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации 15:39
В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке 15:34
Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 15:54
Рубрика: Экономика

Рыбакам отменили плановые проверки

Текст: Татьяна Карабут
Президент утвердил поправки к закону о рыболовстве. Суть их - в отмене плановых проверок при госнадзоре в сфере рыболовства. Это, впрочем, не означает, что надзор в этой сфере будет ослаблен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" дополнился новой нормой - о возможности осуществления федерального государственного контроля госнадзора в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов без проведения плановых проверок.

Фото: iStock
Путин призвал поддержать спрос на автомобили

Отменить их решено из-за неэффективности. Так, по данным Росрыболовства, за 2018 год было проведено 1168 плановых проверок. По их результатам выявлено всего 631 нарушение. Вместе с тем, за этот же период времени было проведено почти 100 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено почти 103,5 тыс. нарушений.

"В большинстве случаев предприятия, на которых осуществляются плановые проверки, заблаговременно предпринимают все необходимые меры для сокрытия нарушений (временно выводятся из эксплуатации водозаборы и водосбросы, отключаются линии, обеспечивающие поступление загрязняющих веществ, удаляются из воодоохранной зоны техника и ГСМ и др.). Таким образом, в рамках плановых проверок часто невозможно выявить очевидные факты нарушения природоохранного законодательства", - поясняют в Росрыболовстве.

Впрочем, отмена плановых проверок вовсе не ослабит госнадзор, а даже наоборот - усилит его, подчеркивают в ведомстве. На смену им придут внезапные и более эффективные рейдовые мероприятия. Что позволит еще больше сосредоточиться на борьбе с браконьерством. Работу на рейдах в Росрыболовстве обещают усилить теми сотрудниками, которые раньше были задействованы на плановых проверках. Упор на рейдовые проверки позволит также оперативнее реагировать на информацию, которая поступает в Росрыболовство от граждан. В результате рейды будут проводиться именно там, где есть явные нарушения правил рыболовства или охраны водных биоресурсов.

Фото: iStock
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

В Росрыболовстве напоминают, что рейды могут проводиться совместно с представителями органов МВД России, ПС ФСБ России, Росгвардии. При выявлении в ходе рейдов прямых нарушений граждане, индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с КоАПП.

Утвержденные изменения в законе о рыболовстве позволят повысить эффективность госнадзора и в конечном итоге - повышению уровня защищенности водных биоресурсов. "Систематическое нахождение инспекторов на акватории водоемов также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Правительство Минсельхоз Росрыболовство

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются