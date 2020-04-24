Рыбакам отменили плановые проверки

Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" дополнился новой нормой - о возможности осуществления федерального государственного контроля госнадзора в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов без проведения плановых проверок.

Отменить их решено из-за неэффективности. Так, по данным Росрыболовства, за 2018 год было проведено 1168 плановых проверок. По их результатам выявлено всего 631 нарушение. Вместе с тем, за этот же период времени было проведено почти 100 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено почти 103,5 тыс. нарушений.

"В большинстве случаев предприятия, на которых осуществляются плановые проверки, заблаговременно предпринимают все необходимые меры для сокрытия нарушений (временно выводятся из эксплуатации водозаборы и водосбросы, отключаются линии, обеспечивающие поступление загрязняющих веществ, удаляются из воодоохранной зоны техника и ГСМ и др.). Таким образом, в рамках плановых проверок часто невозможно выявить очевидные факты нарушения природоохранного законодательства", - поясняют в Росрыболовстве.

Впрочем, отмена плановых проверок вовсе не ослабит госнадзор, а даже наоборот - усилит его, подчеркивают в ведомстве. На смену им придут внезапные и более эффективные рейдовые мероприятия. Что позволит еще больше сосредоточиться на борьбе с браконьерством. Работу на рейдах в Росрыболовстве обещают усилить теми сотрудниками, которые раньше были задействованы на плановых проверках. Упор на рейдовые проверки позволит также оперативнее реагировать на информацию, которая поступает в Росрыболовство от граждан. В результате рейды будут проводиться именно там, где есть явные нарушения правил рыболовства или охраны водных биоресурсов.

В Росрыболовстве напоминают, что рейды могут проводиться совместно с представителями органов МВД России, ПС ФСБ России, Росгвардии. При выявлении в ходе рейдов прямых нарушений граждане, индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с КоАПП.

Утвержденные изменения в законе о рыболовстве позволят повысить эффективность госнадзора и в конечном итоге - повышению уровня защищенности водных биоресурсов. "Систематическое нахождение инспекторов на акватории водоемов также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.