Си Цзиньпин: COVID-19 не помешает Китаю искоренить нищету

В 2020 году КНР намерена не просто полностью вывести всех до единого жителей страны из-за черты абсолютной бедности, но и построить общество среднего достатка, подразумевающее появление устойчивого и многочисленного среднего класса. Несомненно, неожиданный удар коронавирусной инфекции затруднил достижение поставленных задач, на выполнение которых осталось немногим более 200 дней.

С 20 по 23 апреля в провинции Шэньси Си Цзиньпин озвучил целый ряд инструкций по борьбе с нищетой, неоднократно подчеркнув, что эту работу нужно вести по принципу "народ прежде всего".

Глава китайского государства 20-21 апреля побывал в горном уезде Циньба, одном из 14 беднейших районов страны. Он особо отметил важность внедрения новых технологий в процессе борьбы с нищетой. В Циньба многим крестьянам удалось избавиться от крайней бедности благодаря развитию электронной торговли: они получили новые широкие рынки сбыта своей продукции. Так, благодаря доступу к площадкам электронной коммерции жители села Цзиньми ежедневно реализуют более 100 сделок по продаже выращиваемых ими грибов.

Одна из мер китайских властей в борьбе с нищетой - переселение бедняков в более благополучные районы. Пример тому новый сельский микрорайон переселенцев в уезде Пинли. Проинспектировав его, Си Цзиньпин подчеркнул, что переселение - основной путь к повышению качества жизни бедного населения. Это дает беднякам возможность найти работу и обеспечить себе достойную жизнь.

В КНР разработаны показатели, при достижении которых человек может считаться избавленным от нищеты. Это так называемые "две заботы" и "три безопасности". Первое подразумевает обеспечение человека едой и одеждой, второе - обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем. Недавно к этим критериям добавили доступ к чистой питьевой воде. Только при выполнении всех этих требований человек считается выведенным из-за порога абсолютной бедности.

Председатель КНР признал, что реализация этих стандартов - дело непростое. Вместе с тем в инспекционной поездке по Шэньси он подчеркнул необходимость жестко следовать этим стандартам, не делая послаблений.

"За 40 лет осуществления политики реформ и открытости Китай вывел из-за черты бедности 800 миллионов человек - это огромные успехи", - так оценил работу КНР по ликвидации нищеты координатор ООН в Китае Николас Росселлини. Полностью искоренив нищету в нынешнем году, Китай с опережением на десять лет выполнит одну из важнейших целей, закрепленных в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Роберт Лоуренс Кун, председатель американского Фонда Куна, отметил, что беспрецедентные меры Китая по борьбе с нищетой достойны войти в учебники как крупнейший в мировой истории вклад в улучшение жизненных условий человечества.

С этой точки зрения новые указания Си Цзиньпина в ходе инспекционной поездки по Шэньси имеют особое значение.