Ситуация с выдачей кредитов бизнесу под зарплаты начала улучшаться

Российские банки в период с 17 по 21 апреля одобрили 36 из 142 заявок от бизнеса на получение беспроцентных кредитов под выдачу заработной платы сотрудникам. Еще 63 заявки находятся на рассмотрении. Такие данные контрольной закупки кредитов под 0% озвучил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, ситуация с выдачей кредитов бизнесу начала выравниваться - банки в течение недели стали активнее давать добро на такие займы.

В контрольной закупке участвовали 11 банков в 37 российских регионах. Из общего числа заявок от бизнеса было отклонено 43. Основная причина - отсутствие у организации в банке зарплатного проекта (42%). В 19% случаев отказ в выдаче кредита происходил без оснований. В некоторых отделениях банков говорили о том, что не проработан механизм выдачи таких кредитов.

"Банки уже готовы брать больше заявок на рассмотрение. Хотя пока количество отказов превышает число выданных кредитов", - сказал Титов. По его словам, необходимо расширить эту меру поддержки - чтобы кредиты на зарплаты под ноль могли получить не только малые и средние предприниматели из списка особо пострадавших секторов экономики. Эту норму необходимо расширить на все предприятия МСП.

В числе актуальных вопросов, которые требуют решения, бизнес-омбудсмен назвал обновление реестра МСП в мае, а не в августе, введение моратория на отключение электроэнергии и других коммунальных услуг, приравнивание НКО к предприятиям на спецрежимах. Еще одно предложение - отказ от системы ОКВЭД в пользу другого принципа. Речь идет о поддержке предприятий, которые за март-апрель (по сравнению с январем-февралем этого года) потеряли 30% выручки, - в таком случае на них должны распространяться все меры поддержки.

Кроме того, Борис Титов намерен инициировать обращение в Генпрокуратуру, чтобы провести второй этап проверок выплаты долгов по госконтрактам. По его словам, важно, чтобы "бизнес получил свои законные деньги". С начала 2020 года от предпринимателей поступило свыше 200 жалоб на неисполнение обязательств по оплате контрактов государственными и муниципальными заказчиками. Суммарно по обращениям размер долга составляет 485 миллионов рублей.