Скворцова: Отболевший COVID-19 вряд ли заразится снова

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Вероника Скворцова заверила, что у 50-80% людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, достаточно антител, чтобы не заразиться повторно. Об этом сообщили из Госдумы после видеоконференции Скворцовой с членами внутрифракционной группы "Единой России".

Экс-министр здравоохранения сообщила парламентариям, что у большинства людей (от 50 до 80%) в разных возрастных группах, переболевших коронавирусной инфекцией, в крови достаточно антител, чтобы не заразиться вновь. "Плазму их крови можно использовать как лекарство, они имеют устойчивый иммунитет к вирусу. Остальные получают лишь частичный иммунитет".

Руководитель ФМБА также рассказала депутатам, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не всегда оказываются эффективны, поскольку "коронавирус поражает не только ткани дыхательных путей, но и клетки крови, не давая им переносить кислород". А переболевшие в тяжелой форме могут получить последствия на всю жизнь: у них поврежденная легочная ткань может заменяться фиброзной, а это серьезно ухудшает работу легких.