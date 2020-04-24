Скворцова: Россия может до 1 мая выйти на плато по коронавирусу

Новости

Девичья мумия XVII династии фараонов найдена в Луксоре 16:23
Новосибирские хирурги удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль 16:16
Миллион семей получили выплаты на детей младше трех лет 16:12
Путин предложил направить еще 7 млрд рублей на льготное автокредитование 16:11
Набиуллина оценила вероятность стагфляции в России 16:11
Ученые по посуде узнали о кулинарных предпочтениях древних людей 16:11
В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19 16:03
Банк России спрогнозировал уровень цен на нефть 16:01
Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу 16:00
Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер 15:57
В Ростове скончался первый пациент с COVID-19 15:56
В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета 15:55
Попова: Ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 достигло почти 150 тысяч 15:55
Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда" 15:55
Видео: В Краснодаре при взрыве в жилом доме погиб мужчина 15:54
На Урале разработали полезные для иммунитета сыры и йогурты 15:54
Набиуллина дала прогноз по уровню снижения экономики в 2020 году 15:53
В Архангельской области запустили флэшмоб "Моя Георгиевская ленточка" 15:52
В Петербурге скончался физик-теоретик Дмитрий Варшалович 15:48
Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора 15:46
Самая дорогая машина в истории зарегистрирована в России 15:46
Футболисты сборной России поблагодарили медработников 15:42
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации 15:39
В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке 15:34
Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 15:44
Рубрика: Общество

Скворцова: Россия может до 1 мая выйти на плато по коронавирусу

Текст: Татьяна Замахина
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ответила на вопрос депутатов Госдумы о том, когда распространение коронавируса может перейти в стадию плато.

На дистанционном заседании внутрифракционной группы "Единой России" она выразила надежду, что это произойдет на следующей неделе - до 1 мая.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса

- Мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз, - пояснила глава ФМБА, которую цитирует пресс-служба фракции.

Собеседник депутатов подробно рассказала о развитии новой коронавирусной инфекции в России, ее особенностях, осложнениях и методах ее сдерживания. Депутаты задали вопросы, касающиеся межведомственного сотрудничества в научной сфере по борьбе с коронавирусом, обязательного ношения масок, в том числе в общественных местах. Также поднимался вопрос о наличии донорской плазмы с антителами уже переболевших коронавирусом для лечения COVID-19. Обсуждалась и эффективность введения ограничений на въезд и выезд из регионов, количество койко-мест для размещения больных в субъектах РФ, а также вопрос о дефиците донорской крови.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции