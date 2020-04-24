Скворцова: Россия может до 1 мая выйти на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ответила на вопрос депутатов Госдумы о том, когда распространение коронавируса может перейти в стадию плато.

На дистанционном заседании внутрифракционной группы "Единой России" она выразила надежду, что это произойдет на следующей неделе - до 1 мая.

- Мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз, - пояснила глава ФМБА, которую цитирует пресс-служба фракции.

Собеседник депутатов подробно рассказала о развитии новой коронавирусной инфекции в России, ее особенностях, осложнениях и методах ее сдерживания. Депутаты задали вопросы, касающиеся межведомственного сотрудничества в научной сфере по борьбе с коронавирусом, обязательного ношения масок, в том числе в общественных местах. Также поднимался вопрос о наличии донорской плазмы с антителами уже переболевших коронавирусом для лечения COVID-19. Обсуждалась и эффективность введения ограничений на въезд и выезд из регионов, количество койко-мест для размещения больных в субъектах РФ, а также вопрос о дефиците донорской крови.