СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось

Коронавирус начал активно циркулировать в Испании на месяц раньше, чем было принято считать, сообщает El Pais со ссылкой на данные Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде.

Первая смерть пациента с COVID-19 в королевстве была официально зафиксирована в Валенсии только 13 февраля. Теперь местные специалисты полагают, что инфекция могла попасть в Испанию на месяц раньше и как минимум 15 различными путями. При таком варианте развития событий исключается наличие так называемого "нулевого пациента".

Напомним, в настоящее время количество случаев заражения в Испании перевалило за 213 тысяч, умерло более 22 тысяч пациентов.