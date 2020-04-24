СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса

Поставка мяса на прилавки продуктовых магазинов в США сокращается из-за пандемии, поскольку часть крупных заводов по производству свинины и говядины закрыты, пишет Bloomberg.

По данным агентства, отрасль сталкивается с серьезными трудностями. Крупнейший производитель мяса в США - корпорация Tyson - из-за непростой эпидемиологической ситуации объявила о приостановке работы части мощностей. В результате с начала месяца оптовая цена говядины взлетела до рекордных показателей.

В качестве ответных мер власти страны рассматривают возможность наращивание импорта мясной продукции.