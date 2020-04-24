Указ губернатора Смоленской области от 23 апреля 2020 года № 49 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Руководствуясь подпунктом "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48) изменения, дополнив его пунктами 177 - 179 следующего содержания:

"177. Ограничить с 6.00 24.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, у за исключением:

177.1. Граждан, въезд и выезд которых обусловлен:

- исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории указанного муниципального образования;

- исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах, организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;

- следованием к месту жительства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;

следованием транзитом через Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области в случае отсутствия иных объездных путей.

177.2. Граждан, прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.).

178. При въезде на территорию Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области граждане, указанные в пункте 177 настоящего Указа, обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии у гражданина температуры тела 37 градусов и выше и (или) признаков простудного заболевания (кашель и т.п.) такой гражданин не допускается к въезду на территорию Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и при необходимости лечения.

179. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (О.А. Шкаликов), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Смоленской области (К.В. Зыков), Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (Р.В. Журавлев), Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова) обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пунктах 177 и 178 настоящего Указа.

Наделить Администрацию муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (Р.В. Журавлев) полномочием по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих при исполнении мероприятий, указанных в пунктах 177 и 178 настоящего Указа.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.И.Островский







