Собянин оценил объем загрузки коечного фонда в регионах

Ситуация в субъектах Федерации складывается разнопланово, подчеркнул он, но в целом по стране заполняемость коечного фонда приближается к 40 процентам от того минимального плана, который был установлен. Напомним, что президент поручил до 28 апреля подготовить 95 тысяч мест для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом. Динамику заполнения столичный градоначальник считает сглаженной. "Но дело в том, что она не снижается", - обратил он внимание.

- А если она не будет снижаться в ближайшие две-три недели, то у нас через две недели многие регионы подойдут к дефициту коечного фонда, - предупредил Сергей Собянин.

В этой связи мэр Москвы считает необходимым решить вопрос по дополнительному развертыванию коечного фонда, чтобы в понедельник довести до регионов задание по подготовке новых коек в ближайшие две недели. Именно такой срок, по словам Собянина, необходим для перепрофилирования медучреждений.