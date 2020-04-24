"Союзмультфильм" объяснил, зачем собирается возвращать права на Чебурашку

Любимые советские мультфильмы в свое время "активно" разошлись по миру. Про Кота Леопольда, например, снимали в Италии, конечно же, договорившись о правах. А вот Чебурашку полюбили в Японии. "РГ" писала о том, как в свое время был заключен договор c японской компанией SP International, по которому приобретались так называемые права на территорию на мультфильм о Чебурашке и на персонажей, которые его населяют.

Договор с компанией заключен до 2023 года, и за это время японцы сделали все, чтобы их дети полюбили нашего ушастого героя. Так, десять лет назад в Японии был выпущен сериал под названием "Это что за Чебурашка?" (в нем - 26 серий). В апреле этого года - как раз к десятилетию японского сериала - мультипликаторы Страны восходящего солнца выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий.

Теперь же руководство "Союзмультфильма" намерено вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании SP International. Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала об этом СМИ. Она также дала понять, что сейчас у сторон появились серьезные разногласия и по поводу срока действия договора, и по его условиям.

"С начала своего возрождения в 2017 году Киностудия "Союзмультфильм" вернула себе более чем 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом.

Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - пояснила ситуацию Юлиана Слащева.

Председатель правления студии "Союзмультфильм" высказалась и об японской "вариации" Чебурашки: "Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!".

Слащева также обозначила задачи студии в этом направлении на сегодняшний день и пояснила, как изменился "Союзмультфильм" за последнее время: "Для современного "Союзмультфильма" популяризация образов персонажей "Золотой коллекции" - одно из важнейших направлений деятельности в последние годы. Советская мультипликация создала яркие, насыщенные смыслами образы, которые с годами открываются новыми гранями. Сейчас в нашей стране существует большой запрос и разворот в сторону отечественной мультипликации, в том числе ее классических образов. Наши легендарные персонажи участвуют в различных проектах, в том числе, некоторые из них получат новую жизнь и в рамках перезапуска фильмов. Так, сейчас "Союзмультфильм" работает над новой версией мультсериала "Ну, погоди!", который будет выполнен в технике квази-3D".

И, кстати, по словам топ-менеджера, Чебурашка и в России, если можно так выразиться, "не сидел без дела":

"Что касается Чебурашки в 3D, то в 2019 году киностудия представила короткометражный мультфильм "Переезд", посвященный переезду студии из исторического здания в новое и создателю литературной основы многих мультфильмов Эдуарду Успенскому. Стоит отметить, что в этом фильме легендарные персонажи впервые предстали в 3D-изображении и сделаны намного качественнее, чем в японском эпизоде. Сейчас наш фильм "Переезд" с Чебурашкой, Геной и Шапокляк можно посмотреть на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм", - говорит Слащева.

Тем временем

На студии "Союзмультфильм" продолжают вовсю работать с советским наследием. Так, сегодня пришла новость, что в новом сезоне "Простоквашино" пес Шарик заговорит голосом актера Павла Деревянко.

Голос этого лауреата премий "Золотой Орел" и "Ника" и других зритель впервые может услышать в заключительной серии первого сезона под названием "Доить или не доить", которая появилась сегодня на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм". По сюжету эпизода, няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором - поездка в Англию. Узнав, что есть вероятность того, что Няня покинет Простоквашино, все герои начинают ей активно помогать. Сделает ли судьба Маргариты Егоровны крутой карьерный поворот, можно узнать, досмотрев серию до конца.

"В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова. Шарик - деревенский житель, что мне очень близко и понятно, потому что много времени в детстве я проводил в деревне", - рассказал Павел Деревянко.

Кстати, героев "Простоквашино" во все времена озвучивали звезды российского театра и кино первой величины. Так, персонажа Шарика в классической трилогии о героях "Простоквашино" озвучивал Народный артист СССР Лев Дуров, а в первом сезоне нового мультсериала - музыкант, режиссер и актер Гарик Сукачев. Голосом Почтальона Печкина в новом сериале стал актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина - актер Антон Табаков, няни Маргариты Егоровны - Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, Папу - известный актер дубляжа Андрей Тенетко, Дядю Федора - молодой актер Алексей Онежен.