Среднедушевой доход посчитают по-новому

Так, при начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, государственной социальной помощи не будут учитываться доходы безработного, полученные в период его трудовой деятельности.

"Из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, теперь исключаются доходы от трудовой деятельности, полученные за прошлый период. В результате большее число семей сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки, - пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Законом также уточняется состав семьи, который будет учитываться при расчете среднедушевого дохода: это родитель, супруг и несовершеннолетние дети. То есть, совместно проживающие бабушки и дедушки теперь не считаются. А в случае развода родителей, исключается необходимость предоставления справки о доходах второго родителя, бывшего члена семьи.

Новая методика расчета среднедушевого дохода семьи и одиноких граждан будет действовать до конца года. Как отмечается в пояснительной записке, "закон будет способствовать адресному подходу к предоставлению социальной поддержки, позволит оптимизировать сбор документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат".