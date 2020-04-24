Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней

Те, кто сдал билеты на отмененные из-за коронавируса культурные мероприятия, получат за них деньги не позднее, чем через три месяца после обращения. Увеличение срока с 30 до 90 дней прописано в новой редакции проекта постановления, регламентирующего процедуру возврата билетов.

О документе рассказала директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева. Она напомнила, что первая редакция постановления вышла в самом начале апреля - тогда о продлении нерабочих дней еще было неизвестно, именно поэтому срок возврата средств был установлен в 30 дней.

"Сейчас подготовлен проект постановления, и находится оно на согласовании в правительстве, Минэкономики и Минфине, где устанавливается 90 дней для возврата билетов. В случае, если у нас продлеваются нерабочие дни, соответственно, будет еще одна редакция постановления", - сказала Косарева, выступая в рамках круглого стола, посвященного выполнению поручений президента в сфере культуры и искусства в связи с эпидемиологической ситуацией, в Общественной палате РФ.

Напомним, согласно опубликованному ранее постановлению, все, кто перенес или отменил культурные мероприятия на время эпидемии коронавируса, обязаны в течение 30 дней с момента обращения покупателя вернуть ему полную стоимость билета. Однако зрителям тоже придется соблюсти определенные временные рамки: подать обращение можно не ранее, чем через полгода после снятия в стране ограничительных мер.