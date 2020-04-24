Новости

В апреле семейные пары заключили 2,7 тысячи брачных договоров 14:56
Автограф Бродского "коту" продан на аукционе за 850 тысяч 14:56
В Кремле прокомментировали прогноз о будущем российской экономики 14:52
Матвиенко: Коронавирус показал необходимость реформы страховой медицины 14:50
Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии 14:50
35-летний рэпер Fred the Godson умер от коронавируса 14:47
В Красноярск прибыл борт с туристами из Таиланда 14:45
В Московском регионе ограбили иранца и африканца 14:37
Свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности выявлено в Москве за сутки 14:36
Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака" 14:35
По местам съемок "Зулейхи" сделают туристический маршрут 14:30
Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили в магазине 14:29
Более 200 работников "Ижмеха" отправили на карантин по коронавирусу 14:26
Матвиенко: Темпы распространения COVID в России не являются угрожающими 14:24
Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19 14:19
Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней 14:17
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19 14:17
В США расширили список симптомов коронавируса с трех до девяти 14:14
Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб 14:08
Компенсацию по ЖКХ семьям погибших военных рассчитают без "платежек" 14:04
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции 14:03
"Убийца" BMW от Geely "засветился" в Беларуси 14:00
Собянин утвердил премии Чуковского для авторов детской литературы 13:51
В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне 13:51
ФАС снизит плату за возврат билетов на поезд до символической суммы 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 14:17
Рубрика: Культура

Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней

Текст: Инга Бугулова

Те, кто сдал билеты на отмененные из-за коронавируса культурные мероприятия, получат за них деньги не позднее, чем через три месяца после обращения. Увеличение срока с 30 до 90 дней прописано в новой редакции проекта постановления, регламентирующего процедуру возврата билетов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Сети стартовал 12-часовой рок-марафон в поддержку музыкальной индустрии

О документе рассказала директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева. Она напомнила, что первая редакция постановления вышла в самом начале апреля - тогда о продлении нерабочих дней еще было неизвестно, именно поэтому срок возврата средств был установлен в 30 дней.

"Сейчас подготовлен проект постановления, и находится оно на согласовании в правительстве, Минэкономики и Минфине, где устанавливается 90 дней для возврата билетов. В случае, если у нас продлеваются нерабочие дни, соответственно, будет еще одна редакция постановления", - сказала Косарева, выступая в рамках круглого стола, посвященного выполнению поручений президента в сфере культуры и искусства в связи с эпидемиологической ситуацией, в Общественной палате РФ.

Напомним, согласно опубликованному ранее постановлению, все, кто перенес или отменил культурные мероприятия на время эпидемии коронавируса, обязаны в течение 30 дней с момента обращения покупателя вернуть ему полную стоимость билета. Однако зрителям тоже придется соблюсти определенные временные рамки: подать обращение можно не ранее, чем через полгода после снятия в стране ограничительных мер.

Культура Театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах