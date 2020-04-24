США признали наличие на Украине секретных биологических лабораторий

Посольство США на Украине впервые официально признало наличие в этой стране американских биологических лабораторий для опытов с вирусами. Дипломаты таким образом отреагировали на заявление от 14 апреля депутатов Верховной Рады от "Оппозиционной платформы За жизнь" Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Парламентарии направили запрос Владимиру Зеленскому подтвердить факт размещения на Украине не менее 15 американских биологических лабораторий, деятельность которых курируется министерством обороны США, отмечает издание "Страна".

В трехстраничном запросе содержалась просьба обосновать целесообразность наличия таких лабораторий, работу которых в действующем режиме полной изоляции от общественности контролирует Пентагон. В запросе утверждается, что за время работы американских лабораторий на Украине время от времени происходили вспышки неизвестных и разнообразных болезней, которые приводили к смертельным исходам. Депутаты Верховной Рады утверждают, что из лабораторий при этом периодически по тем или иным причинам происходили утечки штаммов вирусов.

О каких конкретных смертельных случаях идет речь? В документе указывается, что еще 11 лет назад в Тернополе возник вирус неизвестного происхождения, вызвавший геморрагическую пневмонию: погибли 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры - умерли 33 человека, в 2014 году холерой заразились уже 800 украинцев. В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 человек были госпитализированы. Двумя месяцами позже в стране было зафиксировано 364 смертельных случая. По информации депутатов, причиной всех этих смертей был свиной грипп того же штамма гриппа, который привел к мировой пандемии в 2009 году.

В запросе отмечается, что работа лабораторий началась в августе 2005 года при президенте Ющенко, прекратилась при Януковиче и возобновилась уже при Порошенко. Идею необходимости активизации деятельности таких лабораторий на территории Украины активно лоббировала министр здравоохранения Украины с 2016 по 2019 годы Ульяна Супрун.

При этом депутаты называют абсолютно астрономическую сумму в 2,1 миллиарда долларов, которая была выделена Вашингтоном на "биологические эксперименты" по всему миру. Эта сумма поступила на счета американского "Агентства по снижению угроз безопасности", которое в свою очередь и занимается выделением средств на данный проект на Украине. К этой деятельности подключился и "Научно-технический центр в Украине" - международное НПО, созданное еще в 1993 году, которое финансируется американскими властями и сотрудники которого имеют дипломатический иммунитет, что является исключением в практике международного права. "Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", - написали депутаты Верховной Рады. В нее, помимо Украины и США, входят Европейский союз, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Узбекистан.

В администрации Зеленского проигнорировали этот запрос, а вот американцы предпочли сыграть на опережение, пытаясь убедить украинское общественное мнение в том, что работа лабораторий производится исключительно в научных целях и носит мирный характер. При этом в посольстве не преминули в очередной раз заняться поисками "руки Москвы", заявив, что сведения, изложенные в запросе, являются "российской дезинформацией". "Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с министерством здравоохранения, государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и министерством обороны", - заявили американские дипломаты, ни словом не обмолвившись о том, что проект находится под полным патронатом Пентагона.

Как отмечает "Страна", у Соединенных Штатов есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не менее 15 на Украине. По три из них размещены во Львове и под Киевом, другие расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, а также территориях, подконтрольных Киеву, в непосредственной близости от Крыма и Луганска. Некоторые из них получили на свои опыты от 1 до 2 миллионов долларов. Журналистам издания удалось получить доступ к архиву сайта госдепартамента и выяснить детали соглашения Украины и США, заключенного 29 августа 2005 года. Договор был подписан министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины. В соответствии с соглашением Киев взял на себя обязательство пересылать в Пентагон копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. При этом украинская сторона должна была соблюдать режим секретности и ни в коем случае не предавать огласке свою деятельность, не отвечать на какие-либо запросы политиков и общественности. Наконец, лаборатории обязали "минимизировать число людей к информации с ограниченным доступом". По мнению одесского журналиста Юрия Ткачева, данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения: с одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания и разработки рекомендаций по борьбе с ним. "С другой - результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе", - отметил Ткачев.

Напомним, что в 2018 году Игорь Гиоргадзе, бывший грузинский министр госбезопасности, на пресс-конференции в Москве представил серию документальных материалов о деятельности в Грузии американской лаборатории Лугара, получившей скандальную известность. Центр назван в честь известного русофоба, сенатора Ричарда Лугара из Индианы, который умер в прошлом году. Гиоргадзе отметил, что объект полностью финансировался США, а право собственности Грузии на него было лишь прикрытием. Это секретное подразделение, курируемое к Пентагоном, при содействии тогдашнего президента Грузии Саакашвили, базировалось под Тбилиси в грузинском поселке Алексеевка якобы в целях борьбы с охватившей эту местность эпидемией гепатита "С". Слухи об опытах над людьми, которые ставились в американской лаборатории, и таинственных смертях местного населения ходили еще с начала 2010-х годов.

Гиоргадзе представил общественности серию конфиденциальных материалов о деятельности лаборатории, свидетельствовавших о "смертях без причины" среди местного населения, которому якобы делались инъекции препаратов "Харволи" и "Совальди", производимых американской фирмой "Гилеод". Источникам экс-министра удалось добыть документы, свидетельствующие о смерти 181 человека в ходе испытаний вакцины, при этом 20 погибших и вовсе были похоронены без вскрытия и заключения судмедэкспертов. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов тогда заявил, что в этом центре под видом лечения от гепатита "С" на местных жителях тестировали токсичный химический препарат. Гиоргадзе обращался к президенту Трампу, в 108 правозащитных и гуманитарных организаций Запада. И ни от одной из инстанций не получил ответа.