Студии Сельянова, Михалкова и Бондарчука вошли в список системообразующих

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова утвердила перечни системообразующих организаций, подготовленные Министерством культуры и другими федеральными органами исполнительной власти.

По новым критериям отбора в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере культуры включены 24 учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере кинематографии, и 2 предприятия, работающих в области сохранения объектов культурного наследия.

"С момента ограничения деятельности организаций кинопроизводства и кинопроката мы прорабатывали совместно с другими ведомствами различные варианты их поддержки. Включение в перечень системообразующих предприятий - это своевременный шаг, открывающий нашим ключевым игрокам в сфере киноиндустрии новые возможности государственной поддержки", - прокомментировала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Так, в перечень системообразующих организаций от культурной сферы вошли: "Кинокомпания "СТВ", которую возглавляет Сергей Сельянов; "Студия "Тритэ" Никиты Михалкова"; компания "Базелевс" - Тимур Бекмамбетов; "Арт Пикчерс Студия" - Федор Бондарчук; "Марс Медиа Энтертеймент" - Рубен Дишдишян; "Дирекция кино" - Анатолий Максимов; "Нон-Стоп Продакшн" - Александр Роднянский и Сергей Мелькумов; "ТПО "Рок" - Алексей Учитель; "Профит" - Игорь Толстунов, а также студии "Водород 2011", "ВБД груп", "Централ Партнершип". Анимационные компании - "Киностудия "Союзмультфильм", Студия анимационного кино "Мельница","Визарт Фильм", "Аэроплан", "Смешарики", "Лицензионные бренды". Концерны и прокатные компании "Мосфильм", "Ленфильм" "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького", "Синема Парк", "Киномакс", "Каро Фильм Менеджмент". Также в списке ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" и АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление".

Минкультуры России проинформировало о том, что продолжит работу по дополнению указанного перечня новыми организациями сферы культуры, которые будут соответствовать установленным критериям.