Трамп призвал воздержаться от спекуляций о самочувствии Ким Чен Ына

Утверждения об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына преувеличены, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Надеюсь, что у него нет проблем со здоровьем, - сказал глава Белого дома на брифинге в четверг, передает CNN. По его словам, сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына могут не соответствовать действительности, а распространившие подобные новости СМИ использовали устаревшую информацию.

При этом Трамп подчеркнул, что в последнее время не пытался связаться Ким Чен Ыном.

Напомним, на этой неделе южнокорейские и американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что у лидера КНДР Ким Чен Ына, как минимум, серьезные проблемы со здоровьем. Поводом для пересудов стало отсутствие северокорейского лидера на торжествах по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена.