Указ губернатора Тульской области от 23 апреля 2020 года № 37 "О внесении изменения и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года №12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменение и дополнения:

1) в подпункте "2)" подпункта 1.1 пункта 1 указа после текста "размещенных на день вступления в силу настоящего указа" дополнить текстом ", а также работников медицинских организаций";

2) абзац 5 пункта 4 указа изложить в новой редакции:

"Требования, установленные абзацем 3 настоящего пункта, не распространяются на:

лиц, следующих транзитом через Тульскую область;

лиц, прибывающих в Тульскую область в служебные командировки (служебные поездки) с учетом подпункта "2)" подпункта 1.1 пункта 1 настоящего указа;

сотрудников федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности и государственной охраны, правоохранительных и следственных органов, органов, обеспечивающих сохранение государственной тайны, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, предприятий оборонно-промышленного комплекса, возвратившихся из служебных командировок (служебных поездок) к месту службы (проживания, пребывания), связанных исключительно с деятельностью, непосредственно направленной на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности государства и общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.".

3) таблицу приложения к указу дополнить строкой 30 следующего содержания:

30. Территория лыжной базы "Лыжероллерная трасса имени В.П. Веденина" - г. Тула, Привокзальный территориальный округ, поселок Косая Гора, территория лыжной базы,

соответственно изменив нумерацию строк.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







