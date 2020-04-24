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24.04.2020 06:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли "точки входа" для коронавируса в организме человека

Текст: Алексей Иванов

Начальными точками заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с большой вероятностью являются бокаловидные и ресничные клетки в носу человека. Именно в них содержится наиболее высокий уровень белков ACE2 и TMPRSS2, за которые "цепляется" вирус, чтобы проникнуть в организм.

К такому выводу пришла международная команда ученых, занимающаяся созданием Атласа клеток человека (Human Cell Atlas, HCA), сообщается на сайте британского исследовательского института Wellcome Sanger.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Чтобы выяснить, какие клетки могут быть вовлечены в передачу COVID-19, исследователи проанализировали множество наборов данных HCA для секвенирования РНК отдельных клеток из более чем 20 различных тканей неинфицированных людей. Материал для изучения брался из легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца, почек и печени. Генетиков интересовало, какие клетки экспрессируют оба упомянутых выше белка. В итоге главными "подозреваемыми" стали бокаловидные и ресничные клетки в носу, которые отвечают за выработку слизи, а также фильтрацию и удаление из дыхательных путей чужеродных частиц.

Два ключевых входных белка - ACE2 и TMPRSS2 - были также обнаружены в клетках роговицы глаза и в слизистой оболочке кишечника. Это объясняет другой путь заражения через глаза и слезные протоки, а также объясняет возможность фекально-оральной передачи вируса.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Medicine.

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