Ученый рассказал, сколько часов дошкольники "сидят" сегодня в гаджетах

Как родителю не сойти с ума с маленьким ребенком на самоизоляции? Сколько минут в день ему можно играть с гаджетами? Почему некоторые малыши пытаются увеличить изображение пальцами, смотря в обычное окно? Об этом "Российской газете" рассказал членкор Российской академии образования, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.

Сколько часов в день проводят дошколята за гаджетами?

Александр Веракса: В России собственный смартфон или планшет есть у 42% детей 3-6 лет. Цифровая активность ребят 5-10 лет - от одного до трех часов в сутки, а вместе с просмотром телевизора - 3-5 часов в день. По зарубежным данным, ежедневное "экранное время" дошкольников также в среднем составляет около 3 часов.

Что особенно тревожно? Наши исследования показывают, что примерно 10% детей дошкольного возраста проводят за гаджетами более 3 часов день.

Сколько минут в день маленькому ребенку можно разрешить играть с гаджетами?

Александр Веракса: Наши исследования показывают, что дошкольники, которые посвящают использованию гаджетов не более часа, успешнее в своем речевом, эмоциональном развитии, чем сверстники, которые проводят времени существенно больше.

С одной стороны, содержание цифровых игр сегодня стало частью детского общения: малыши их обсуждают, "разыгрывают" в реальности по ролям. Поэтому запретить гаджеты совсем сегодня уже нельзя. Без этого не будет гармоничного развития ребенка в группе сверстников. Однако чрезмерное "экранное время" негативно влияет на развитие ребенка.

Мы видим две основные сложности в постоянном использовании гаджета. Во-первых, и содержание, и методика даже в так называемых "образовательных" играх не выдерживают никакой критики с точки зрения современной психологии. Фактически это время, потраченное впустую. Во-вторых, ребенок общается с гаджетом один на один. И взрослый, к сожалению, из этого общения выключен. Как следствие - современные дети уже обладают рядом эмоциональных и когнитивных сложностей.

Какие игры полезнее, а какие - вреднее?

Александр Веракса: Самые полезные игры - игры традиционные, в которых дети принимают на себя различные роли, договариваются об их использовании, придумывают сюжеты и т.д. Такие игры развивают коммуникацию, воображение, умение регулировать собственное поведение (в роли и вне ее) во многом за счет присутствия сверстников.

В реальной игре (мнимой ситуации) ребенок может больше, он способен выйти на более высокий уровень мышления. Это подтверждают многочисленные исследования.

Совсем другое дело - виртуальные игры, какие бы сложные они не были, уже придуманы, сюжеты в них заданы. И по большому счету ребенок мало что может внести от себя в эту реальность. Единственное, что ему остается - потреблять ее. А потребляя, он отдается ей всецело, поскольку нет необходимости игру менять, прекращать или перестраивать, как это происходит в живом детском коллективе. Развитие ребенка, если он использует гаджеты без ограничений, начинает отставать (страдает, в первую очередь, его саморегуляция и эмоциональная сфера) и формируется компьютерная зависимость. Любые виртуальные игры будут уступать в дошкольном возрасте играм реальным.

Некоторые малыши пытаются увеличить изображение пальцами, когда смотрят в окно. Этому есть научное объяснение?

Александр Веракса: Это попытка перенести законы цифровой реальности в реальность объективную, что, безусловно, говорит об огромном влиянии гаджетов на сознание ребенка. Только задумайтесь, насколько оно подчинено "цифре"!

Необходимо объяснять ребенку, несмотря на его возраст, что существует две реальности: есть собачка, которая бегает на экране компьютера, и есть собачка настоящая. Собачку, которая в компьютере, можно увеличить, а настоящую увеличить нельзя. Но ее можно рассмотреть в бинокль или подзорную трубу. С ребенком можно провести тренировку на умение различать объекты, которые изображены на планшете и подаются увеличению, и фотографии этих же объектов, которые увеличению не поддаются.

Дети не ходят в детсады, а уставшие родители все чаще дают им в руки смартфоны и планшеты. Как маме и папе не сойти с ума с маленьким ребенком на самоизоляции?

Александр Веракса: Эта ситуация, конечно, вызывает стресс у ребенка любого возраста. Нарушение привычного уклада, отсутствие общения с друзьями и воспитателями… По возможности, родителям следует обеспечить коммуникацию ребенка со сверстниками с помощью дистанционных способов общения.

Имейте ввиду: ребенок - развивающийся человек, очень сложное создание с колоссальными возможностями для развития. Но успех будет только в том случае, если это развитие будет поддерживаться взрослым. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка предоставленным самому себе по принципу "лишь бы не мешал"!

Взрослый должен постараться создать все условия для реализации детского потенциала. Даже в этот непростой период самоизоляции. Важно разговаривать с ним как можно больше. Разговор с ребенком должен быть максимально развернутым, раскрывающим смысл и красоту мира. Очень важно читать с малышом книги, учить стихи. Книга (в отличие, например, от кинофильма) позволяет ребенку раскрыть свой творческий потенциал, создавать уникальные индивидуальные образы. Полезно рассматривать картины и слушать музыку, все это максимально подробно обсуждать. Желательно найти для ребенка занятие, результат которого он мог бы представить окружающим его взрослым. Это может быть виртуальный фотоальбом, рисунок, приготовление еды, изготовление книги, придумывание сказки и т.д

При этом важно помочь ребенку, чтобы этот результат был действительно интересным и завершенным. Потом его можно показать другим детям по скайпу с рассказом ребенка о том, что он сделал. Главное, раскрыть малышу пространство возможностей и, конечно, помогать в нем продвигаться. Если заниматься системно, то через какое-то небольшое время он начнет вас спрашивать, а что мы сегодня будем делать, потом сам начнет придумывать занятия и предлагать участвовать в его начинаниях.