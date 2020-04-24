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24.04.2020 15:57
Рубрика: Общество

Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер

Ушел из жизни после продолжительной болезни председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер. Ему было 90 лет.

Как отметили в пресс-службе компании, Грайфер является одним из отцом советской нефтяной промышленности, он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

Валерий Грайфер окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. В 1985-1992 годах был заместителем министра нефтяной промышленности СССР - начальником Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. Занимал пост председателя совета директоров "ЛУКОЙЛа" с 2000 года.

Общество Утраты Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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