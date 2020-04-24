В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19

В системе здравоохранения республики, заверила замминистра, на слова которой ссылается БЕЛТА, достаточно ресурсов для лечения инфицированных пациентов. "Мы выделили около 14 процентов коечного фонда, из которых пока задействована половина. В резерве у эпидемиологов есть еще 9,5 тысяч коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ", - сообщила эксперт.

В целом ситуация в РБ продолжает характеризоваться как полностью контролируемая, подчеркнула Богдан, констатировав, что пока удается не допустить лавинообразного роста заболеваемости.

Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела, по ее словам, должны поступить в ближайшее время. Она добавила, что уже с этой недели медики начали внедрять новейшие экспресс-тесты. Кроме того, Минздрав ожидает поступления в республику и экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19.

Кстати, в преддверии длинных выходных замминистра в очередной раз обратила внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности. "Мы настоятельно просили и просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками", - сказала она.

Что касается общей ситуации с инфекционным заболеванием в стране, то, как сообщает Минздрав, в РБ зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Больше всего подтверждено число заболевших в Минске - 4090 и в Витебской области - 1935, а в Минской области зафиксировано 1206 инфицированных. В Брестской области их число составляет 339 человек, в Гомельской области - 460, в Могилевской области - 396, а в Гродненском регионе - 347. Всего в республике, по уточненным данным оперативного штаба, проведено 130 тысяч 824 теста.

За весь период распространения инфекции, сообщает Минздрав, на территории РБ скончались 63 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.