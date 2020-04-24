В интернете набирают популярность онлайн-экскурсии по России и Европе

В социальных сетях с середины марта особую популярность приобрели онлайн-экскурсии. Видеотрансляции для россиян проводят русскоязычные гиды из разных стран.

Хотя туристическая отрасль всего мира в отсутствие гостей подсчитывает убытки и ждет господдержки, настоящие энтузиасты не отчаиваются и продолжают помогать людям путешествовать, пусть и виртуально.

Началась эта акция в последнюю декаду марта, после того, как Евросоюз принял решение о закрытии границ. Каждый день гиды из разных стран в прямом эфире выходят на улицы и в режиме прогулки рассказывают присоединившимся зрителям о достопримечательностях. В эфире можно задавать вопросы - гид постарается ответить на них.

Найти расписание и адреса экскурсий можно в интернете.

"Каждый из нас сам решает, на какую тему и что показывать. Кто-то проведет лекции с увлекательными историями, другие - экскурсии на пальцах и рум-туры по доступным историческим зданиям, экскурсии с балкона. Идей так много, что горшочек, не вари!", - анонсировали проект его инициаторы.

На первом этапе планировалось, что 15 гидов проведут 15 виртуальных экскурсий - в Копенгагене, Хельсинки, Стокгольме, Риме, Париже и других городах Европы. Гостями эфиров становятся тысячи человек: как пишет в фейсбуке одна из участников акции Татьяна Дзюина, ее эфир собрал 900 зрителей в рамках прямого эфира, еще три тысячи посмотрели запись.

Организаторы призвали желающих поучаствовать в проекте не ждать отмашки, а просто выходить в эфир под общим хэштегом. И сегодня проект интенсивно "ветвится": его прежние участники запускают новые серии трансляций, где делятся впечатлениями, как в той или иной стране проходит карантин и как он переносится. К нему присоединяются новые участники - например, в Крыму или в Калиниграде. Калининградские гиды в марте начали каждый день вести прямые эфиры из интересных мест в городе и области. Причем даже с введением режима всеобщей самоизоляции в апреле экскурсии не прекратились.

"Мы будем по-прежнему рассказывать о нашем городе и крае в новом формате - из окна, с балкона, с приусадебного участка", - пообещали организаторы. А к экскурсиям в городе запущена серия прямых эфиров, где ведущие делают акцент не столько на местности, сколько на легендах, рассказах о минувших событиях, зарисовках - вплоть до кулинарных рецептов.

Прогулки по Европе тем временем тоже не заканчиваются - во второй половине апреля зрители виртуально посетили Гаагу, Антверпен, Минск, Марсель и другие города. Всего под тегом собрано уже около 1000 постов, где множество любителей путешествий делятся фотографиями, приглашениями и впечатлениями.