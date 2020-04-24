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Рубрика: В мире

В Испании за сутки от коронавируса скончалось менее 400 человек

Текст: Юрий Когалов

В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 367 человек - самый низкий показатель за месяц. Пик был пройден 8 апреля, когда умерло 950 человек. По данным министерства здравоохранения, к сегодняшнему дню жертвами COVID-19 в Испании стали 22524 человека.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Общее число инфицированных достигло 219764 человек, 92355 выздоровели.

В стране с 14 марта действует режим карантина, с настоящее время решается вопрос о его продлении до 9 мая. При этом для детей со следующей недели будут сделаны послабления, им, наконец, разрешат выходить на улицу и гулять, правда, не более одного часа в день в период с 9 утра до 9 вечера. И только в сопровождении взрослого.

В связи с тем, что никто не может предсказать, когда закончится пандемия (тем более, что ученые прогнозируют вторую волну), власти Мадрида отменили все массовые мероприятия, которые должны были пройти в испанской столице до ноября. Однако не везде в королевстве с такой опаской относятся к коронавирусу. Глава Страны басков Иньиго Уркулью намерен провести выборы в регионе в июле (изначально они были запланированы на 5 апреля, но из-за эпидемии их пришлось перенести). Он тоже ожидает вторую волну коронавируса осенью и хочет, чтобы когда она придет, в автономии уже был новый парламент, который и будет противостоять COVID-19.

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