В Кадастровой палате назвали самый удобный способ онлайн-покупки жилья

Электронный способ проведения операций с недвижимостью позволяет экономить время и деньги и сократить число посещений офисов предоставления госуслуг.

Однако, как напоминают в Федеральной кадастровой палате, обязательным условием дистанционного заключения сделки, предполагающей переход права собственности в пользу другого физического лица, является наличие в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) записи о возможности регистрации права собственности с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Иными словами, для того, чтобы оформить сделку купли-продажи или дарения недвижимости в электронном виде, ее собственнику необходимо предварительно представить в орган регистрации прав бумажное заявление о возможности регистрации перехода прав с использованием электронной подписи. Собственник должен сам написать и сам же либо через законного представителя предоставить такое заявление через МФЦ или отправить по почте.

В течение пяти рабочих дней после подачи такого заявления в ЕГРН вносится запись о возможности регистрации перехода права собственности на основании документов, подписанных электронной подписью и представленных в электронном виде дистанционно. По усмотрению владельца такое разрешение может распространяться как на один объект, так и на всю принадлежащую ему недвижимость. Прекратить действие записи в ЕГРН можно в заявительном порядке по желанию собственника или по решению суда.

Если такая запись в ЕГРН отсутствует, то документы, представленные дистанционно участниками сделки, будут возвращены органом регистрации прав без рассмотрения. И сделка не состоится.

Но если заявление о переходе права собственности представляют нотариусы или госорганы, взаимодействующие с органом регистрации прав в электронном виде, то писать заявление не нужно. Не требуется предварительного внесения разрешения в ЕГРН, если стороны договора обратились через кредитную организацию, взаимодействующую с органом регистрации прав в электронном виде. Наконец, данное правило не применяется, если владелец недвижимости является обладателем сертификата электронной подписи, изготовленным удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.

По закону, сертификаты электронной подписи для получения государственных услуг могут изготавливать и выдавать аккредитованные удостоверяющие центры. Всего в России сейчас насчитывается около 500 государственных и коммерческих удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязью и создающих сертификаты электронной подписи.

Вместе с тем только обладатели сертификатов электронной подписи от удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты имеют право заключать дистанционные сделки с недвижимостью без обязательной подачи письменного согласия на применение электронной подписи. Такое исключение основывается на гарантии надежности удостоверяющего центра Кадастровой палаты и выпускаемых им сертификатов электронной подписи, обеспечивающих высокую степень защиты владельцев от потенциальных рисков мошенничества.

Владельцы сертификатов электронной подписи, изготавливаемых удостоверяющим центром Кадастровой палаты, также могут беспрепятственно получать различные государственные и муниципальные услуги. С помощью электронной подписи можно, например, не выходя из дома, заверить документы для удаленной работы, записать ребенка в детский сад или школу, подать документы для поступления в вуз, заполнить анкету для оформления паспорта, зарегистрировать автомобиль, получить ИНН, подать налоговую декларацию, отследить штрафы ГИБДД, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, получить выписку из ЕГРН, поставить земельный участок на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на машино-место и многое другое.

Для того, чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП, представитель юрлица - документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем. Для уточнения возможной даты и времени приема с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра. Во время прохождения процедуры сотрудниками соблюдаются все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для удобства и безопасности граждан Кадастровая палата также ввела предварительную запись на процедуру в офисах ведомства.

Отличие процесса получения сертификата электронной подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих центров заключается в том, что после удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату. Срок действия сертификата электронной подписи от Кадастровой палаты составляет 15 месяцев.

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты начал работу в июле 2016 года. За время работы выдано более 125 тысяч сертификатов квалифицированной электронной подписи.