В Канаде постепенная отмена ограничений начнется в мае

Власти центральной канадской провинции Саскачеван, где зафиксированы одни из самых низких в стране показателей заражения коронавирусом, начнут с четвертого мая постепенную отмену ограничений. Об этом в четверг заявил глава региона Скотт Мо.

Саскачеван первым в Канаде объявил о детальном плане по перезапуску экономики. Он предусматривает пять ступеней. Первая фаза начнется четвертого мая, когда в провинции снова начнут прием стоматологи, окулисты, ортопеды и физиотерапевты. Гражданам разрешат кататься на лодках и ловить рыбу, откроются поля для гольфа, пишет ТАСС. При этом по-прежнему нужно будет соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования.

На дальнейших этапах предполагается открытие магазинов, начнут работу предприятия сферы услуг при условии их заполнения клиентами до 50%. Затем должны будут заработать бассейны, детские площадки, музеи, кинотеатры, парки. Аналогичные меры сейчас рассматривают и другие провинции.

По последним данным, в Канаде число заразившихся превышает 40 тысяч, свыше двух тысяч пациентов скончались. Самая тяжелая ситуация в провинциях Квебек (21 тысяча заразившихся) и Онтарио (свыше 12 тысяч больных).