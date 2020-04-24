В Киргизии майнеров обяжут платить налоги. Соответствующий законопроект правительство Киргизии внесло в парламент республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

- Хотим мы этого или нет, но майнинг сегодня - это уже реальность, и этот вид деятельности должен контролироваться государством, и механизмы регулирования их работы необходимы уже сегодня, - считает заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и финансам Зияд Жамалдинов. - Однако до настоящего времени в нашем законодательстве не было даже упоминаний о том, что касается виртуальных валют. К примеру, "майнинг", "блокчейн" и так далее. Вместе с тем майнинг-фермы в республике стали появляться все чаще, и их прибыль довольно значительна. Тем не менее налогами она не облагается, зато для их работы используется колоссальное количество энергии. Поскольку работают майнеры подпольно и, как правило, в частном секторе, то и тариф на электроэнергию они используют самый низкий, что является нарушением.

Напомним, правоохранительные органы республики в январе 2020 года пресекли работу двух крупных нелегальных майнинг-ферм. Однако привлечь их владельцев к ответственности, как оказалось, было очень сложно как раз из-за того, что в законодательстве деятельность добытчиков криптовалют никак не регулировалась.

Дабы узаконить добычу криптовалюты, правительство намеревается внести в законодательство такие понятия, как "виртуальный актив", "майниг-ферма" и другие, а также разработать механизмы налогообложения. В свою очередь еще в прошлом году энергетики КР заявили о готовности продавать электроэнергию майнерам по цене в пределах пяти центов за киловатт.