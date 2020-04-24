В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний

Формальный подход к поддержке компаний в связи с ситуацией с коронавирусом недопустим, считают в Кремле. Но у правительства все под контролем.

На вопрос о том, что поскольку по требованию правительства помощь государства будет оказана только компаниям, у которых нет налоговой задолженности на 1 января, будут ли отказывать в помощи тем, у кого долг технический, например, составляет несколько рублей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что и глава государства, и председатель правительства неоднократно говорили о недопустимости формального подхода.

"Правительство, конечно, должно контролировать этот механизм, и у меня нет сомнений, что это контролируется", - подчеркнул представитель Кремля. "Если будут встречаться такие ситуации, то уже будут регулироваться в ручном режиме", - заверил он.