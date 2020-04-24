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Рубрика: Общество

В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете

Текст: Мария Агранович
В пятницу в некоторых СМИ появилась информация о том, что в МГУ им. Ломоносова готовится серьезная реорганизация. Якобы все 40 факультетов, лабораторий и институтов МГУ объединят в 14 высших школ: например, соединят филологический факультет и факультет иностранных языков и регионоведения (ФИЯР), социологический и политологический, философский с исторический.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Нынешние деканы станут руководителями направлений, а у высших школ появятся новые руководители.

Фото: iStock
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В МГУ "РГ" заверили, что никаких конкретных планов озвучено не было.

Ситуацию комментирует Андрей Шафаревич, декан мехмата - одного из самых популярных факультетов Московского университета:

- На совещании деканов ректор высказывал некоторую мысль о том, что нужно оптимизировать работу университета в целом. Насчет того, что какие-то факультеты будут ликвидироваться, не было и речи. Наоборот, ректор подчеркивал, что факультеты должны быть сохранены.

По словам Шафаревича, факультеты теоретически могут включаться в новые структуры, но конкретных предложений по этому поводу не было и в ближайшее время ничего не планируется.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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