В МИД рассказали о рабочем графике Лаврова в условиях самоизоляции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "самоизолировался на работе" в условиях пандемии, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы, конечно, приезжаем домой ночевать, переодеваться, приходить в себя. Мы сидим на Смоленской площади, выходим онлайн", - сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

"На следующей неделе мы ожидаем новых видеоформатов переговоров на уровне министра", - отметила она, добавив, что Лавров проводит телефонные переговоры, смотрит дайджесты, а также активно работает с документами.