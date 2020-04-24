В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций

12 субъектов пополнили перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией. Вся дюжина внесена в перечень по предложению Минкомсвязи.

В него занесли 91 субъект. Ранее их было 79 из основных подотраслей информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства. В перечень были также внесены книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.