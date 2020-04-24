В ООН прогнозируют проблемы Сирии в связи с коронавирусом

Пандемия коронавируса может создать большие проблемы Сирии, раздираемой гражданской войной, считают в ООН. Налицо нехватка медперсонала в ряде провинций, а также медоборудования. Эти выводы озвучил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сирийские власти и группы, де-факто управляющие неподконтрольными властям регионами, продолжают готовиться к угрозе COVID-19", - передает ТАСС его слова.

Среди основных проблем он назвал "тяжелые условия жизни внутренне перемещенных лиц, нехватка персонала и медицинского оборудования, нехватка медучреждений в областях, где шли наиболее серьезные столкновения".

Также он отметил и финансовую нестабильность, мешающую обеспечению медучреждений.

"Цены выросли более чем вдвое за последний год, поднявшись на 107% по всей стране", - сказал Дюжаррик.