В провинции Шэньси избавляются от бедности без ущерба для экологии

"Незаконное строительство домов в горах Циньлин - это большой урок. Отныне все кадровые работники провинции Шэньси должны усвоить его, избегать повторения подобных ошибок и защищать окружающую среду в районе горного хребта Циньлин", - заявил председатель КНР. В природный заповедник "Нюбэйлян" он отправился для ознакомления с ситуацией в области охраны горной природы. Визит был запланирован в рамках инспекционной поездки в провинцию Шэньси (Северо-Западный Китай).

После ХVIII съезда КПК в ходе инспекционных поездок по стране Си Цзиньпин не раз подчеркивал важность экокультуры. Горный хребет Циньлин - это естественная граница между севером и югом Китая, а также дом для редких видов животных - таких, как большие панды, золотистые обезьяны и красноногие ибисы. Однако несколько лет назад незаконная постройка вилл в горах Циньлин нарушила местную экологию. Эту проблему глава государства поставил на личный контроль. Он шесть раз давал важные указания о строгом пресечении подобных действий. В 2018 году туда была направлена специальная рабочая группа для контроля ситуации. В результате более 1100 незаконных построек было снесено, а ряд чиновников наказаны за нарушение дисциплины и закона. Это стало серьезными мерами по усилению охраны экологии и повышению ответственности чиновников за упущения в своей работе.

На этот раз во время инспекционной поездки Си Цзиньпин призвал должностных лиц провинции Шеньси сделать приоритетом своей работы охрану экологии гор Циньлин и не повторять ошибок, стоя на страже экологии гор.

В этом году в Китае должны завершиться ликвидация бедности и строительство общества среднего достатка. И сейчас заявления китайского лидера об охране экологии и "зеленом" развитии имеют особенно важное значение.

С одной стороны, эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) бросила серьезный вызов экономической и социальной сфере Китая. В первом квартале ВВП страны снизился. В данной ситуации международное сообщество тревожат вопросы, вернется ли Китай на экстенсивный путь развития и ослабит ли Китай требования в области охраны окружающей среды.

С другой стороны, в случае центральных и западных районах страны, например, провинции Шэньси, то из-за неблагоприятных природных условий экономика там недостаточно развита. Как выполнить задачу по полной ликвидации бедности в 2020 году и при этом защитить природу? Это непростой экзамен на проверку способностей партии и правительства на разных уровнях.

На первый вопрос Си Цзиньпин дал четкий ответ: экологическая защита не должна быть ослаблена. Во время инспекционной поездки в провинцию Шэньси он подчеркнул, что следует усилить координацию в управлении экосистемами леса, воды, гор, озер и полей, и продолжать добиваться того, чтобы небо было голубым, вода - чистой, а земля - свободной от загрязнений.

Говоря о взаимосвязи между защитой экологии и ликвидацией бедности, китайский лидер подчеркнул: необходимо твердое понимание, что "изумрудные воды и зеленые горы - это бесценные сокровища". Посетив чайную плантацию в уезде Пинли города Анькан, он выразил надежду, что местные жители, придерживаясь принципа "хорошая экология превыше всего", будут следовать по пути "зеленого" развития. По словам Си Цзиньпина, производство чая способствует процветанию уезда и дает возможность местным жителям открыть собственный бизнес. Это вносит весомый вклад в ликвидацию бедности и создание общества среднего достатка.

В прошлом году на этой чайной плантации произвели 15 тонн зеленого чая. Общая стоимость годовой продукции составила 4 миллиона юаней. Это и есть реализация идеи, выдвинутой Си Цзиньпином: "Изумрудные воды и зеленые горы - это бесценные сокровища страны".

По мнению координатора системы ООН в Китае, тот факт, что Китай получил выгоду от "зеленой экономики", - яркий пример для тех, кто ошибочно полагает, что экономический рост и реагирование на изменение климата несовместимы.

Президент группы Energy Watch Ханс-Йозеф Фелл на днях заявил, что в последние годы Китай прилагает большие усилия к экологическому строительству и добился положительных результатов в этой области. Крупномасштабные проекты озеленения превратили огромные пустыни в зеленые леса.

"Необходимо беречь природу, и она ответит взаимностью" - это высказывание привел в качестве примера Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки по провинции Шэньси. Это в очередной раз показало единство защиты экологии и экономического развития, а также подтвердило, что Китай будет и впредь идти по пути "зеленого" развития вопреки любым трудностям. А общество среднего достатка в Китае будет развитым не только в сферах экономики и политики, но и в социальной сфере, культуре и экологии.