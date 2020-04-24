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Рубрика: Власть

В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позиция Украины, заблокировавшей в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию, является кощунственной. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при всемирной организации.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Данный документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. В нем говорилось о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности, указывалась необходимость поддержки нуждающихся стран, направления срочной гуманитарной помощи. Резолюция также осуждала проявления расизма и ксенофобии в контексте борьбы с инфекцией.

По мнению российских дипломатов, Киеву пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию. "Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции", - говорится в заявлении.

В постпредстве подчеркивают, что позиция Украины подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с кронавирусом. "Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", - отметили в российском постпредстве.

Отметим, что по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 175 тысяч человек.

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