В России проведут популяционные исследования на антитела к коронавирусу

Популяционные исследования начинаются в России. Они позволят выявить число носителей иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы", - сказала она в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1".

По ее словам, передача коронавируса от человека к человеку, как известно, могут прекратиться уже того, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет - либо в результате болезни, либо вакцинации. Такое тестирование позволит определить, может ли человек спокойно ходить на работу или перемещаться без каких-либо ограничений.

"Достоверных данных, или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет", - сказала Попова. Но добавила, что "от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ" - и эти люди могут болеть любым заболеванием сколько угодно раз.