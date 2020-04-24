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24.04.2020 23:27
Рубрика: Общество

В России проведут популяционные исследования на антитела к коронавирусу

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Популяционные исследования начинаются в России. Они позволят выявить число носителей иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы", - сказала она в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1".

Фото: Александр Корольков/РГ
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По ее словам, передача коронавируса от человека к человеку, как известно, могут прекратиться уже того, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет - либо в результате болезни, либо вакцинации. Такое тестирование позволит определить, может ли человек спокойно ходить на работу или перемещаться без каких-либо ограничений.

"Достоверных данных, или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет", - сказала Попова. Но добавила, что "от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ" - и эти люди могут болеть любым заболеванием сколько угодно раз.

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